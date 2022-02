Premium Het beste van De Telegraaf

Schoenenwinkel loopt op zijn laatste benen: corona en e-commerce hakken erin

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Utrecht - Veel schoenenwinkels in ons land staan er slecht voor. Bovendien is het aantal schoenenzaken voor het eerst onder de 1000 gezakt. Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn er nog eens 85 verdwenen. Er zijn nu nog 935 pure schoenenwinkels over, waarvan veel een forse belastingschuld meetorsen.