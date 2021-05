Vestzak-broekzakdeal moet koers Prosus en Naspers stuwen

Prosus biedt aandeelhouders van Naspers aan 45,4% van hun stukken over te nemen, in ruil voor aandelen Prosus. Door de transactie daalt ook het belang dat Naspers houdt in Prosus van 73,2 tot 57,2%. Andersom stijgt het belang van Prosus in Naspers van 3,7% tot 49,5%. Uitkomst van de vestzak-broekzakoperatie is dat Prosus, dat zijn hoofdnotering aan de Amsterdamse beurs heeft, zijn freefloat ziet toenemen van 27% naar 59,3%. Volgens Prosus drijft het de waarde van de freefloat tot boven de $100 miljard, waarmee het een plekje in de top 20 van de S&P Euro Stoxx 50 zou veroveren.

Volgens Bob van Dijk, ceo van zowel Naspers als Prosus, levert de aandelen ruil direct geld op, omdat aandeelhouders in Naspers hun stukken kunnen inruilen voor aandelen Prosus, die een betere waardering hebben op de beurs. De grotere freefloat moet bovendien ook de waarde op de lange termijn vergroten. Aandeelhouders van Naspers blijven het merendeel van de aandelen in Prosus houden.

Te dominant

Naspers is zo dominant in de Zuid-Afrikaanse beurs, dat het goed is voor een kwart van de beursindex. Voor beleggers, die vanwege de risico’s van al te veel investeringen in één aandeel maar beperkt mogen zijn blootgesteld aan één fonds, is dat een probleem, vertelt Van Dijk. „Elke keer als wij beter presteren dan de beursindex, moeten onze institutionele beleggers die aandelen Naspers bezitten, stukken verkopen.”

Na de aandelenruil is dat probleem een stuk kleiner, aangezien Naspers dan nog 14% van de index innneemt.