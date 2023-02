’Shell overwoog Europa te verlaten’

Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times die ingewijden sprak. De huidige topman Wael Sawan was ook bij de gesprekken betrokken, maar zou geen voorstander zijn geweest van de Amerikaanse plannen.

Die plannen zouden zijn ingegeven door een waarderingsgat op de beurs. De waarde van Amerikaanse branchegenoten als ExxonMobil en Chevron is veel hoger dan die van Shell. De Amerikaanse bedrijven zijn ongeveer zes keer zoveel waard als de vrije kasstroom in een jaar. Shells waardering op de beurs is maar drie keer de hoogte van de vrije kasstroom.

Uiteindelijk werd dus gekozen om Nederland te verlaten en geheel Brits te worden. Daarvoor was Shell een Nederlands-Brits bedrijf met twee hoofdkantoren. De verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk kostte Shell de eretitel Koninklijke.

Olietak beperken

De Canadees Sawan, die vorig jaar Ben van Beurden opvolgde als hoogste baas bij Shell, zou nog wel plannen hebben Amerikaanse investeerders aan te trekken. Zelf was hij dit jaar al in New York voor gesprekken en hij heeft een team opdracht gegeven om onderdelen van Shell te evalueren om te kijken of er aanpassingen nodig zijn.

Daarbij zouden ook de plannen om de olietak met 1 tot 2 procent per jaar te laten slinken om zo aan de uitstootdoelen van Parijs te kunnen voldoen, niet heilig zijn. Die weg werd in 2019 door Van Beurden ingezet onder zware druk van een deel van de aandeelhouders.

Maar Sawan en andere bestuurders zouden onder de indruk zijn geweest van de koerswinst van 10 procent van het eveneens Britse BP op de beurs, toen dat eerder deze maand zijn klimaatplannen afzwakte.

Shell zegt officieel nog altijd achter zijn strategie voor de energietransitie te staan. Het bedrijf komt in juni met een update voor zijn investeerders.