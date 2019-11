Producentenvertrouwen daalt

Ook over hun orderpositie waren ze wat minder positief. Het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde ook. In bijna alle bedrijfsklassen zakte het vertrouwen. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren ook in november het meest optimistisch. In de transportmiddelenindustrie en nu ook in de metaalindustrie hadden pessimisten de overhand.

Het vertrouwen ging van 3,6 in oktober naar 2,8 in november. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0, merkt het statistiekbureau daarbij op. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde met 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.