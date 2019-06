'ABN AMRO maakt voortgang met IT'

Amsterdam - ABN AMRO maakt naar eigen zeggen goede voortgang met zijn investeringen in IT. Dat schrijven analisten van ING naar aanleiding van een innovatie-update van de bank. Waar ABN vorig jaar nog meende een jaar achter te liggen op Scandinavische banken, is die achterstand verkleind naar een halfjaar. ABN denkt dan ook voor te liggen op andere banken in Nederland.