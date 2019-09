Kabinet wil winst multinationals belasten

Nu kunnen bedrijven nog verliezen in het buitenland aftrekken van de winsten die ze maken in Nederland. Op die manier hoeven bedrijven minder belasting over hun winst te betalen.

Het kabinet wil een initiatiefwet van GroenLinks overnemen. Ingewijden benadrukken dat dit niet betekent dat er op Prinsjesdag een kant-en-klare wet ligt.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van de oppositiepartij - mede ondertekend door PvdA en SP - moet een einde maken aan aftrekposten uit het buitenland. Door die aftrekposten kunnen bedrijven het zo regelen dat de winst waarover ze in Nederland belasting betalen, nihil is.

Aanleiding voor het voorstel was het bericht dat Shell door de verliezen in het buitenland weg te strepen jarenlang geen belasting zou hebben betaald in Nederland.

De wet moet regelen dat verliezen gemaakt in landen in de Europese Unie maximaal drie jaar kunnen worden verrekend, om te voorkomen dat bedrijven verliezen 'opsparen'. Verliezen buiten de EU mogen volgens het voorstel helemaal niet meer worden ingezet als aftrekpost.