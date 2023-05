Whatsapp maakt het makkelijker om meerdere relaties te onderhouden

Ook het vergrendelen met gezichtsherkenning of een vingerafdruk behoort straks tot de mogelijkheden. Als een gesprek in de beveiligde map staat, krijg je ook geen automatische meldingen meer.

Speciaal

„We denken dat deze functie goed is voor mensen die hun telefoon soms moeten delen met een familielid of voor de momenten dat iemand anders je telefoon vasthoudt precies op het moment dat er een extra speciale chat binnenkomt”, staat in een bericht op de blog van Whatsapp. Enige wat resteert is een goede uitleg verzinnen voor uw partner waarom het gesprek met juist die ene collega extra is beveiligd.

Whatsapp heeft nog meer updates aangekondigd voor de komende maanden. Zo moet het mogelijk worden om aangepaste wachtwoorden voor chats in te stellen. „Zodat je een uniek wachtwoord kunt gebruiken dat niet hetzelfde is als het wachtwoord dat je voor je telefoon gebruikt”, aldus Whatsapp.