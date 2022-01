Aller-allerlaatste advocatenfax is verstuurd

Voortaan zullen rechtbanken en advocaten vonnissen of andere vertrouwelijke juridische stukken onderling mailen. Dat gebeurt overigens wel met een speciale veilige maildienst, zoals bijvoorbeeld ’Zivver’, die bovendien voorziet in een ontvangstbevestiging, net als bij die oude vertrouwde fax.

Veertig jaar

De fax werd zo’n veertig jaar geleden geïntroduceerd in de rechtspraak. Maar terwijl de rest van de maatschappij dat apparaat al vijftien jaar terug bij het grofvuil zette, faxten advocaten en rechters vrolijk door, tot en met maandag.

Het faxverkeer tussen advocaten en rechtbanken nam afgelopen jaren maar mondjesmaat af. In 2021 werden iedere maand nog zo’n 30.000 faxen ontvangen op de rechtbank en ongeveer 3.500 vonnissen verstuurd. Dat was overigens al aanzienlijk minder dan voor de coronapandemie, aangezien thuiswerkende advocaten kennelijk liever mailden dan faxten.

KPN stopt

Volgens een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak duurde het zo lang voordat de fax verdween omdat er wetgeving ontbrak die mailen gelijk stelde aan (de betrouwbaarheid van) faxen. En dat het nu ook echt afgelopen is, komt vooral doordat KPN dit jaar stopt met de ISDN-dienstverlening die nodig is voor faxen.

Bij de introductie van de fax in de advocatuur in de jaren tachtig bestond volgens deken Robert Crince le Roy overigens de vrees dat de snelheid van het ’nieuwe’ medium de onderlinge communicatie tussen advocaten niet ten goede zou komen. Vanwege alle handelingen bij het opsturen van een ouderwetse brief bestond namelijk nog de kans dat de eerste woede al weggeëbd was voordat de brief gepost werd, terwijl een fax dan al door de andere advocaat gelezen was.

De deken hoeft overigens niet op een antwoordfax van rechtbankbaas Henk Naves te wachten. De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak geeft namelijk antwoord via Twitter. Het faxapparaat van de rechtbank komt vervolgens ergens in een vitrine naast de typemachine, de bakelieten draaischijftelefoon en ponskaartmachine te staan.