'Afwachtend begin voor AEX'

Trump liet dinsdag weten dat Peking staat te popelen om een handelsakkoord te tekenen maar dat het "in bepaalde opzichten beter" is om pas na de verkiezingen een deal te sluiten. Handelsminister Wilbur Ross zei dat nieuwe importheffingen tegen China deze maand waarschijnlijker zijn geworden. Op 15 december beslist het Witte Huis of heffingen op 160 miljard dollar aan goederen uit het Aziatische land van kracht worden.

Op het Damrak zal het aandeel AkzoNobel mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley verhoogden hun aanbeveling voor het verfconcern. Ook gaat de aandacht uit naar mogelijke geluiden rondom Aalberts Industries. De industrieel toeleverancier houdt een beleggersdag in Utrecht. Supermarktconcern Ahold Delhaize kondigde aan in 2020 voor 1 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen.

Staking Air France

Air France schrapt donderdag 30 procent van de binnenlandse vluchten en 15 procent van de middellange vluchten vanwege een staking door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Vluchten op lange routes verlopen naar verwachting volgens schema. De maatschappij waarschuwt dat op vrijdag en zaterdag er ook nog verstoringen bij vluchten kunnen zijn.

De Aziatische aandelenbeurzen deden woensdag een stap terug door de vrees voor een langlopend handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De Nikkei in Tokio sloot 1,1 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 1 procent in. De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent ondanks een sterker dan verwachte groei van de Chinese dienstensector in november.

Koersen

De meeste Europese beurzen verloren dinsdag opnieuw terrein. De AEX-index eindigde 0,7 procent in de min op 582,93 punten en de MidKap daalde 0,7 procent tot 867,39 punten. Parijs en Londen verloren tot 1,8 procent. Frankfurt was een positieve uitzondering met een plusje van 0,2 procent. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager op 27.502,81 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent.

De euro was 1,1075 dollar waard tegen 1,1087 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 56,47 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 61,26 dollar per vat.