100-jarige Avebe krijgt predicaat Koninklijk

Op 11 november 1919 werd de akte van het Coöperatief Aardappelmeel Verkoop Bureau (AVB) ondertekend. Vanaf die dag zetten elf coöperatieve aardappelzetmeelfabrieken hun product gezamenlijk af, zodat zij hun producten beter konden verkopen en een sterkere vuist konden maken tegen de particuliere handel.

Avebe is in honderd jaar uitgegroeid tot wereldmarktleider op het gebied van aardappelzetmeel en -eiwit. Het bedrijf heeft 1300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.