Beurzen: AEX worstelt met verliesje, Prosus en Just Eat geven winst

Verdeelde reacties op beurzen, recessie ’niet onvermijdelijk’ aldus president Biden. Ⓒ ANP / HH AEX 640.14 0.28 %

Amsterdam - De AEX in Amsterdam is vrijdag licht lager begonnen, na zwaar verlies donderdag. Adyen, Prosus en Just Eat Takeaway gaan aan kop. Shell wordt het meest verkocht. Air France KLM doet het goed in de Midkap. Beleggers reageren op de uitspraken van Amerikaanse president Joe Biden dat een recessie ’niet onvermijdelijk’ is voor de grootste economie ter wereld.