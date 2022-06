Beurzen: belegger hapt in Just Eat, AEX bouwt winst uit

De AEX heeft 0,8% winst staan, de index heeft de kaap van 640 punten vanochtend gerond, en koerst nu 642,5 punten.

De Midkap wint 1,6%, de smallcap pakt 1,8%.

Elders in Europa gaat de DAX 0,9% hoger, met 0,9% winst voor Deutsche Post, de CAC 50 stijgt 0,8%, de Britse FTSE staat 0,7% in het groen.

,,Alles draait nog om het inflatiecijfer, en vooral het volgende Amerikaanse rentebesluit met mogelijk nog eens 75 basispunten”, zegt strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan. ,,Er zijn zoveel risico’s in de markt, een tegenvallend inflatiecijfer, gascrisis en een voortgaande oorlog kunnen de risico’s snel vergroten.”

Absurd

De effectieve rentevergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie zakt 4 basispunten tot 3,262%. De Duitse tegenhanger, de bund gaat fractioneel opwaarts bij 1,699%. Nederlandse staatsschuld van die duur koerst hoger bij 2,078% rentevergoeding.

„Dat rentes na een periode met absurd lage niveaus, vaak negatief, nu eindelijk omhoog gaan is normaal en eigenlijk een zegen. Het betekent wel dat er geen ruimte is voor fantasie investeringen”, aldus marktenstrateeg Simon Wiersma van ING. Waarderingen van alle beleggingscategorieën staan onder druk, obligatiekoersen, die tegengesteld bewegen aan de ontwikkeling van de rente, maar ook aandelen. „Dat dit gebeurt is op zich niet verrassend maar het tempo heeft bijna iedereen verrast”, aldus Wiersma.

In de valutamarkt zakt de euro 0,4% tot $1,0505.

„Met de talloze risico’s die er zijn, de oorlog, de inflatie, de gasprijs en de tegenvallers, willen beleggers hun handelsboek na de expiratie vanmiddag zoveel mogelijk strak trekken zonder veel risico over te houden in het weekend”, aldus Van Holst. „Alles staat op scherp, beleggers willen geen risico in het weekend hebben.”

Koopjesjagers

„Het aandeel Air France KLM heeft deze week 20% verloren, beleggers denken dat enig herstel dan wel kan”, zegt handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro / Oddo over de individuele aandelen. De stemming op de beurs is gematigd, beleggers kopen weer wat in richting het weekend, na de dramatische donderdag.

Techinvesteringsfonds Prosus staat 2% hoger, Just Eat volgt in dezelfde tred bovenaan de AEX. Universal Music Group halveerde zijn belang in het Chinese Tencent en wint. Ook ING meldt zich, het meest verhandelde aandeel vandaag, op 1,1% koerswinst bovenaan.

Chipmachinemaker ASML floreert (+2%). Taiwan Semiconductor Manufacturing, ’s werelds grootste chipproducent, zal de nieuwste EUV-machine van ASML in 2024 afnemen, aldus Reuters. ASML maakte eerder al bekend hiervoor nieuwe, ongekend kleine chips te gebruiken.

Shell gaat in de kelder 1,2% terug, maar het verliest slinkt. Het olie- en gasconcern kampt met een werknemersstaking op Prelude, het grootste lng-platform bij Australië.

Ahold Delhaize gaat 0,7% terug. Concurrent Tesco spreekt in het VK bij gepresenteerde groeicijfers van ’ongekend uitdagende’ omstandigheden, en meldt gedragsverandering bij consumenten die de inflatie voelen.

In de Midkap gaat Air France KLM 0,7% omhoog. Zakenbank Oddo gaf een koersdoelverhoging tot €1,45 af, wat een stijging met 16% impliceert. Tegelijkertijd komt de stakingsdreiging bij Air France-piloten door, en de vergroting van de short posities door Jane Street en Millennium Capital in het aandeel door.

Sectorgenoot Qatar Airlines zag de nettowinst in het boekjaar oplopen tot 5,6 miljard Qatarese riyal, omgerekend €1,5 miljard. Nooit eerder in zijn 25-jarige geschiedenis was de winst van het luchtvaartbedrijf zo hoog.

In Amsterdam reageert AkzoNobel negatief (-0,7%) op een koersdoelverlaging door Jefferies van €84 naar €77, het ’houden’-advies blijft overeind.

Smallcapfonds TomTom (+2%) ziet dat Teslin Participaties zijn belang heeft vergroot in het navigatiebedrijf.

CM.Com krijgt er 3% bij, vastgoedfonds WDP sterkt 2,5% aan, Fastned gaat 2,1% hoger.

Hogere start Dow

De futures voor Amerikaanse beurzen staan nu duidelijk in de plus, met 0,8% winst voor opening van de S&P 500 vanmiddag.

De Europese gasprijs staat met een kleine afkoeling nog steeds op $120 per terrawattuur. De opslag loopt echter in een goed tempo vol, aldus Warren Patterson, hoofd grondstoffen bij ING.

De olieprijs zakt licht: Brent is 0,2% goedkoper geworden bij $119 per vat. Goud en zilver gaan licht achteruit.