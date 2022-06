Beurzen: licht hogere start AEX verwacht

Amsterdam - Beurzen in Amsterdam staan voor een licht hogere opening, na zwaar verlies donderdag. De Nikkei in Japan is met een kleine 2% verlies gesloten. De Bank of Japan handhaaft zijn zeer lage beleidsrente. Beleggers reageren op de uitspraken van Amerikaanse president Joe Biden dat een recessie ’niet onvermijdelijk’ is voor de grootste economie ter wereld.