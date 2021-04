Snakken naar het terras: dit spenderen we gemiddeld

Dat blijkt uit onderzoek van prijsvergelijker Pricewise.

Hoe jonger, des te meer geld er wordt gereserveerd voor hapjes en drankjes buiten de deur. Zo zegt Generatie Z (geboren na 1996) gemiddeld €85 in een maand te gaan spenderen, millennials (1981 - 1995) €75 en babyboomers (1945-1960) denken €65 uit te geven.

Biertje!

Bijna een kwart hoopt op de eerste dag dat het mag al op het terras te zitten. Het liefst bestellen zij dan een biertje, gevolgd door een kop koffie en een glas wijn.

Financieel wordt het wel even wennen al de lockdown over is. Een op de drie kwam de afgelopen maanden beter uit met zijn of haar geld, blijkt uit het onderzoek. Geld sparen vond bijna de helft makkelijker dan anders.

Boodschappen

Aan boodschappen, thuisbezorgservices en energie werd juist wat meer uitgegeven in de lockdownperiode.

Pricewise raadt Nederlanders die willen besparen aan hun verzekeringen aan te passen. Zo kunnen thuiswerkers wellicht met een goedkopere autoverzekering toe en is een doorlopende reisverzekering niet nodig als je niet op vakantie gaat.