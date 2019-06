IMF verhoogt ramingen Amerikaanse economie

Waarschijnlijk gaat 's werelds grootste economie dit jaar met 2,6 procent vooruit. Dat is beduidend meer dan de plus van 2,3 procent die het fonds in april nog voorspelde voor 2019. Voor volgend jaar wordt nu uitgegaan van 2 procent groei, waar eerst op 1,9 procent werd gerekend.

Het IMF merkt op dat de economie al sinds 2009 onafgebroken in de lift zit. Daarmee nadert de VS een record van de langste periode van groei ooit. Die mijlpaal wordt naar verwachting volgende maand bereikt. De werkeloosheid bevindt zich intussen op het laagste niveau in bijna vijftig jaar.

Economische expansie

Wel blijft voorlopig sprake van een afzwakking van de groei ten opzichte van vorig jaar. Toen nam de Amerikaanse economie nog 2,9 procent in omvang toe. De groeivertraging heeft voor een groot deel te maken met eerdere belastingverlagingen en investeringen door president Donald Trump. Daardoor ging de economie vorig jaar extra sterk vooruit.

Als het effect van de stimulans is uitgewerkt, zal de groei waarschijnlijk terugvallen tot een groeipercentage dat langduriger vol te houden is, oftewel de zogeheten potentiële groei. Volgens het IMF ligt dat voor de VS op zo'n 1,8 procent per jaar.

Hoge overheidsschuld

Het is niet allemaal koek en ei in de VS, zegt het IMF. Volgens het fonds plukken lang niet alle Amerikanen de vruchten van de economische expansie. Zo krijgen veel huishoudens amper meer geld in het laatje dan eind jaren negentig. De levensverwachting in de VS loopt daarnaast al een tijdje terug en er zouden meer zelfmoorden plaatsvinden.

Het IMF maakt zich tevens zorgen over de hoge overheidsschuld. De recente shutdown van de Amerikaanse overheid zou laten zien hoe onhoudbaar de overheidsfinanciën eigenlijk geregeld zijn. Verder zou de handelsoorlog, als die langer aanhoudt, voor fikse economische schade kunnen zorgen. Voor de Federal Reserve luidt het advies de rente even niet verder te verhogen, totdat er meer tekenen zijn van loon- of prijsinflatie dan nu het geval is.