Bij deze Silicon Valley-topper duikt voormalig BoE-baas op

Stripe staat in het walhalla van Silicon Valley in San Francisco bekend als een van de duurste bedrijven die nog niet beursgenoteerd is. Afgelopen jaar stond het bedrijf samen met ruimtevaartconcern SpaceX van Elon Musk bovenaan gerangschikt. De waarde wordt geschat tussen $70 miljard en $100 miljard.

Internetionaal zeer actief

Het Amerikaanse bedrijf werd door John Collison en zijn broer Patrick opgericht. De online betaaldienst is momenteel actief in meer dan 40 landen, waaronder de regio’s Europa, Azië en Latijns-Amerika.

Vorig jaar werd ook nog de eerste stap gezet in Afrika. Met de overname van het bedrijf Paystack heeft Stripe zicht om de markt in Nigeria binnen te dringen.

Carney die op financieel gebied zijn sporen flink heeft verdiend, gaat zich bij Stripe onder meer bezighouden met klimaatzaken. De afgelopen jaren had hij nog zijn handen vol met de Brexit-perikelen.