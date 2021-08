AEX op verliesje, Unilever achteruit

De AEX noteert fractioneel lager op 782,7 punten. De AMX staat 0,6% hoger op 1104,7 punten.

Elders in Europa gaat de Britse FTSE 0,2% hoger. De Franse CAC wint 0,1% en de Duitse DAX staat 0,2% lager.

Het nieuwste Duitse Ifo-cijfer voor het ondernemersvertrouwen is afgelopen maand gedaald van 100,8 naar 99,4 punten, de verwachting was 100,4 punten.

„Na de ZEW-index en de inkoopmanagersindex is de Ifo-index de nieuwste indicator die wijst op een verlies aan momentum voor Duitsland in de tweede helft van het jaar”, stelt Carsten Brzeski, hoofd macro-sectoren bij ING. Hij vreest verdere vertraging van de groei.

Wereldwijd is het aantal besmettingen van corona opgelopen tot 213,1 miljoen, volgens data van het Johns Hopkins Institute. Inmiddels zijn 4,45 miljoen mensen aan corona overleden.

,,De volumes zijn relatief laag. Je ziet dat na de all time highs beleggers her en der rendement zoeken, de laatste tijd in zogeheten meme-aandelen”, wijst Justin Blekemolen van de broker Lynx op bijvoorbeeld AMC en Lightwave Logic. ,,Er is veel speculatief geld in de markt, correcties in aandelenkoersen zoals die van vorige week worden snel ingekocht, koersen herstellen zich. De waarderingen lopen nog steeds op, en terecht: 90% van de rapporterende bedrijven heeft de verwachtingen afgetroefd. Nu wacht iedereen op een correctie, terwijl er nog genoeg kopers in de markt zijn”, aldus Blekemolen.

Heropening haven

In Azië sloot de Nikkei met een fractie verlies. Maar Shanghai boekte 0,7% koerswinst. Chinese techbedrijven wonnen terrein.

Beleggers zijn volgens Simon Wiersma, investment manager bij ING, op hun hoede richting de beleidsvergadering donderdag en vrijdag van de Federal Reserve in het Amerikaanse Jackson Hole. „Er worden geen grote posities ingenomen”, aldus Wiersma. „Beleggers willen eerst weten of en zo ja wanneer en hoe snel de geldkraan door de Fed dicht wordt gedraaid.”

De verwachtingen zijn afgekoeld. „Fed-voorzitter Powell zal wachten tot september om een meer inhoudelijk signaal af te geven”, zo tempert James McCann, econoom bij Aberdeen Standard Investment de verwachtingen. „Daarbij zal hij waarschijnlijk het verband tussen afbouwen van steun en een eventuele aanpassing van de rentetarieven bagatelliseren.”

In New York staan de futures voor opening van de beurzen om 15.30 uur licht in de plus voor de Dow. Dinsdag ging de Dow Jones-index een fractie hoger de handel uit bij 35.366,26 punten. De Nasdaq won 0,5%.

Inflatie afgezwakt

De euro staat 0,2% lager tegen de dollar bij $1,1731. Volgens Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe, blijft de euromunt liggen na woorden van ECB-bestuurder Isabel Schnabel. Zij weersprak inflatie-angsten. De huidige hoge inflatie „zal significant dalen vanaf volgend jaar”, stelt Schnabel.

Brentolie is bij $70,20 per vat een fractie goedkoper geworden. De risicovergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie daalt 3 basispunten en noteert 1,293%. Een bitcoin is 0,3% goedkoper bij $48.232.

ASR leidt

ASR staat 4,2% hoger en bovenaan de AEX. De verzekeraar troefde over de eerste zes maanden van het jaar met sterke financiële resultaten de verwachtingen af. Ondanks de te vergoeden schade van de wateroverlast in Limburg verwacht ASR een belangrijke stijging van het resultaat in heel 2021.

Chiptoeleverancier Besi wordt ingekocht tot 1,6% koerswinst. Chipmachinemaker ASML zorgt, met 19% indexgewicht en 0,8% winst, voor steun.

Sectorgenoot Aegon sluit aan met 1,5% winst, winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield staat 1,4% in de plus. ING blijft 1% hoger.

Techinvesteringsfonds Prosus wint 1,6%.

Just Eat Takeaway stijgt 1,1%. De maaltijdbezorger wordt verwijderd uit de toonaangevende FTSE 100-index, samensteller FTSE Russell stelt dat het Nederlands is en niet Brits. Zakenbank UBS meldde zijn belang in Just Eat te verkleinen.

Onderin de AEX noteert de producent van voedings- en schoonmaakmiddelen Unilever 1,1% verlies. Betalingenverwerker Adyen zakt 1,3%.

Ahold Delhaize verliest 0,5%. JPMorgan Chase heeft zijn belang in de supermarktketen verlaagd van 4,4% naar 1%.

Air France KLM wint

Kleine uitslagen in de Midkap, waar Air France KLM 2,7% aandikt achter Alfen (+4,4%). Koffieproducent JDPeet’s vormt hier de bodem op 0,6% koersverlies.

Smallcap Kendrion verliest 2,8%, ondanks fors meer omzet en winst in het eerste halfjaar. De maker van elektromagnetische componenten ziet een toename van de vraag in alle drie de divisies. Volgens ING heeft Kendrion ’solide’ cijfers geleverd.

NIBC staat 0,4% hoger op kwartaalresultaten, waarin de Haagse bank zijn winst zag oplopen.

De economie bloeit, waarom gaan wij er dan niet op vooruit? Dat bespreekt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen. Ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify:

