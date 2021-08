ASR sterk in winstgevende AEX

De AEX noteert 0,2% winst bij 783,15 punten. De Midkap staat een flinter hoger bij 1098,44 punten.

In Azië noteert de Nikkei een fractie verlies, net als de Hangseng-index. Maar Shanghai boekt 0,5% koerswinst.

In New York staan de futures voor opening van de beurzen om 15.30 uur licht in het rood. Dinsdag ging de Dow Jones-index een fractie hoger de handel uit bij 35.366,26 punten. De Nasdaq won 0,5%.

De euro staat 0,1% lager tegen de dollar bij $1,1745. Brentolie is bij $70,20 per vat een fractie goedkoper geworden.

De risicovergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie daalt 3 basispunten en noteert 1,293%. De Duitse tegenhanger stijgt 3 basispunten tot -0,474%. Rentes in Italië lopen terug. Een bitcoin is 0,3% goedkoper bij $48.232.

Verzekeraar ASR (Ditzo en Europeesche Verzekeringen) staat 3% hoger en bovenaan de AEX. Zij troefde over de eerste zes maanden van het jaar met sterke financiële resultaten de verwachtingen af. Ondanks de te vergoeden schade van de wateroverlast in Limburg verwacht ASR een belangrijke stijging van het resultaat in heel 2021.

Brouwer Heineken wint 0,9%. ArcelorMittal vormt de bodem op 0,5% koersverlies.

Kendrion, maker van elektromagnetische componenten, boekte in het tweede kwartaal fors meer omzet en winst dankzij een sterke vraag vanuit de autosector. He concern ziet een toename van de vraag in alle drie de divisies van het bedrijf.

