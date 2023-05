Premium Het beste van De Telegraaf

Klant in de clinch met autodealer Pon om schuldregistratie

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

De betreffende lease-auto zou ook nog eens mankementen hebben. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Nadat een man eind maart 2020 een leasecontract had afgesloten bij Volkswagen Pon in Amersfoort, kreeg hij – zoals dat gaat bij deze contracten - automatisch een vermelding bij de BKR. Toen de betalingen stokten, kreeg hij daarnaast een achterstandsvermelding. Dat hij zo te boek stond bij de BKR, bleek onfortuinlijk voor de verbouwingsplannen die hij nog had.