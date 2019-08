Heffingen China op Amerikaanse auto's

Een deel van de Chinese importheffingen wordt per 1 september van kracht. De heffingen op auto's, die van 15 procent naar 40 procent stijgen, gaan pas op 15 december in. China had de heffingen op auto's vorig jaar al eens verhoogd naar 40 procent, maar maakte die stap weer ongedaan om de onderhandelingen te ondersteunen.

De Amerikaanse president Donald Trump had al eerder aangekondigd per 1 september op 300 miljard dollar aan importgoederen uit China extra importheffingen in te voeren. Later stelde hij een deel van de extra heffingen uit tot in december. Dat uitstel geldt onder meer voor smartphones en computers.