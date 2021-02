Carnaval: ’Draok van een jaor’

De Limburgse gouverneur Theo Bovens geeft de stemming precies aan. Hij hing zelf de carnavalsvlag uit. Met burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren, voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (BCL) en ondernemer Bart Maes, president van de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge riep de gouverneur alle Limburgers op „vastelaovend ingetogen thuis te vieren.”

Volgens Bovens is vastelaovend „een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg en levert het een belangrijke bijdrage aan het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven in Limburg. Het is Limburgs immaterieel erfgoed: liedjes, verhalen, dialecten, rituelen, gebruiken en tradities. Vastelaovend bestaat al eeuwen en zal net als Kerst en Pasen ook dit jaar, maar meer ingetogen, thuis doorgaan. We doen een oproep aan u allemaal om uw huis te versieren en te verlichten”, zegt gouverneur Bovens.

Ook in Noord-Brabant gaat door het risico van het coronavirus definitief een streep door carnaval. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch dat tijdens carnaval de fraaie naam Oeteldonk krijgt, roept op tot carnaval thuis. Hij sierde zich voor de foto in de zes carnavalsdassen die in zijn gemeente worden gedragen, maar waarbij de rood-wit-gele das van Oeteldonk uiteraard het bekendst en dominantst is. Directeur Charles de Mooij van het Noord-Brabants Museum had toch een speciaal carnavalsembleem laten ontwerpen. Het gaf de gevoelens over het coronajaar perfect weer: „Een Draok van een jaor.”

Mikkers: „We zien in onze regio’s begrip en bereidwilligheid om samen het coronavirus eronder te krijgen. Wat we in Brabant doen, net als de rest van Nederland, is ons door deze coronaperiode heenslaan, met veerkracht en creativiteit. Veel inwoners vinden het uiteraard jammer dat deze carnavalsdagen anders beleefd gaan worden dan voorgaande jaren. Met mogelijkheden die er dan zijn, zoals bijvoorbeeld een online aanbod via lokale televisie of carnavalsverenigingen. En volgens de corona-afspraken die we in Nederland op dat moment kennen. Dus vieren we in Oeteldonk het carnaval anders. Er is geen aankomst van prins Amadeiro de XXVI op het station, geen Intocht noch grote Optocht. Dit jaar gaan de hèndjes thuis de lucht in. De carnavalsvlag hangt uit en ook de brandenwijn wordt ingeslagen.” Hij riep alle inwoners van Oeteldonk, Zandhazendurp, Waoterrijk, Kafand, Terpersdurp en ’t Slotgat op om „vooral goed voor elkaar te zorgen.”