’Carnaval wordt alleen hossen in de huiskamer’

Burgemeester Jack Mikkers van Oeteldonk. Ⓒ FOTO Sandra Peerenboom

Geen carnaval dit jaar. Althans geen zwaaien en zwieren met een biertje in de hand door de straten en pleinen of in de kroegen. Het wordt hossen met je partner of in je eentje of als gezin door de huiskamer. Toch zit het carnavalsbloed diep in de mensen van het zuiden. Vlaggen hangen uit, boerenkielen zijn gewoon aan.