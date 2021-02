Grote onrust KLM-personeel: klanten lopen weg vanwege sneltestplicht

Amsterdam - Onder KLM-personeel is grote onrust ontstaan over de gevolgen van de sneltest die reizigers verplicht moeten ondergaan als ze naar Nederland willen vliegen. Deze maatregel is ruim twee weken geleden ingevoerd, maar leidt ertoe dat de resterende klandizie met concurrenten als Lufthansa, British Airways of Air France naar Europa vliegt. Bij vluchten naar die landen is slechts een pcr-test verplicht.