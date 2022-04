Premium Het beste van De Telegraaf

FNV wil extra beschermingsmaatregelen Duizenden jongeren raken gewond op het werk

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Werknemers onder de 25 jaar lopen een grotere kans betrokken te raken bij een ongeluk op het werk. Vaak gaat het om valpartijen of relatief onschuldige snij- en brandwonden. Maar soms houden ze er blijvend letsel aan over of overlijden. Hoog tijd voor maatregelen, vindt FNV. ,,Bedrijven moeten verplicht worden hierin te investeren”.