De regeldruk voor bedrijven is in de huidige kabinetsperiode met ten minste €1,15 miljard per jaar toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Sira Consulting in opdracht van MKB-Nederland. Voorzitter Jacco Vonhof spreekt van een schrikbarend hoog bedrag. „En dit is nog maar het topje van de ijsberg. De hakbijl moet in het oerwoud van regels.”