Dow klimt bij de start naar record

De toonaangevende Dow-Jonesindex ging bij de start van de handel 0,5% vooruit naar 27.495 punten. Daarmee werd de vorige top uit juli aangescherpt. De breder samengestelde S&P 500 kreeg er 0,6% bij op 3086 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot 8444 punten.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross zou maandag in Bangkok een ontmoeting hebben gehad met de Chinese premier Li Keqiang. Kort daarvoor zei Ross al dat de VS en China dicht bij de ondertekening van de eerste fase van een handelsakkoord zijn.

Under Armour dook 13% omlaag. De sportkleidingfabrikant bevestigde zondag berichten over vermoedens van boekhoudfraude. Amerikaanse toezichthouders buigen zich al twee jaar over de cijfers van het bedrijf, maar volgens Under Armour valt de onderneming niets te verwijten. Maandag verlaagde de branchegenoot van Nike zijn omzetverwachting, terwijl andere verwachtingen juist wat werden opgekrikt na sterke kwartaalcijfers.

McDonald’s

Het cijferseizoen nadert in de Verenigde Staten in tegenstelling tot in Europa langzamerhand zijn einde. De Amerikaanse voedselleverancier Sysco staat nog wel op de rol en nabeurs opent taxibedrijf Uber de boeken. Later in de week is mediagigant Disney de prominentste naam op de agenda. Op de macro-agenda staan nog publicaties gepland over fabrieksorders en duurzame goederen.

McDonald’s viel 2% terug. De beurszwaargewicht zette zijn geprezen topman Steve Easterbrook aan de dijk omdat hij een relatie was aangegaan met een medewerker. Dat zou blijk geven van „slecht beoordelingsvermogen.”

Delta Air Lines werd 1,2% meer waard. De luchtvaartonderneming zou geen zin hebben in een biedingsstrijd om de financieel geplaagde Italiaanse branchegenoot Alitalia. Het zou afzien van het het uitbrengen van een bod.

Amazon won 1,8% nadat satellietenmaker OneWeb 1 miljard dollar ophaalde bij een financieringsronde. Amazon is ook op dat vlak actief.