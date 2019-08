'Winst NN Group zakt vanwege moeilijke markt'

Volgens de kenners komt de nettowinst uit op 358 miljoen euro. In het tweede kwartaal van vorig jaar resteerde er 463 miljoen euro onder de streep. Ook de operationele winst is omlaaggegaan, ramen de analisten. Deze komt uit op bijna 450 miljoen euro, tegen 508 miljoen euro in dezelfde periode in 2018. Volgens marktvorsers bij JPMorgan kampt NN met uitdagende marktomstandigheden zoals geringe rendementen op de obligatiemarkten vanwege de lage rentestanden.

Marktkenners bij de Amerikaanse bank verwachten verder dat de kapitaalbuffer (Solvency II) tot 204 procent daalt van 213 procent in het eerste kwartaal. Volgens hen is dat nog steeds een "sterk niveau" en een van de voornaamste redenen om positief te zijn over de Nederlandse verzekeraar. Daarbij waarschuwen ze dat de verdere verslechtering van marktomstandigheden een aandeleninkoopprogramma volgend jaar in de weg kan komen te staan.

Tegenvallers

Analisten bij ING benadrukken meerdere tegenvallers bij NN in Europa. Zo blijven de activiteiten in Turkije verliesgevend vanwege de economische situatie in dat land. De pensioenhervormingen in Polen zetten daarnaast de baten van de verzekeraar onder druk. Ook in Roemenië is er sinds kort een wettelijk maximum voor management-inkomsten van pensioenproducten.

Verder kijken beleggers uit naar de toelichting op de cijfers, die waarschijnlijk door de nieuwe topman David Knibbe wordt gegeven. Hij nam het stokje over van Lard Friese, die deze week plotseling afscheid nam bij de verzekeraar om leiding te gaan geven aan branchegenoot Aegon. Volgens analisten van ING staat Knibbe een lastige opgave te wachten om Friese te doen vergeten.

NN Group is nog altijd bezig met het overnemen van een deel van branchegenoot Vivat. De Europese Commissie gaf onlangs groen licht aan Athora om Vivat in zijn geheel in te lijven. De op Bermuda gevestigde verzekeringsgroep verkoopt daarna de niet-levensverzekeringactiviteiten van Vivat door aan NN. De Nederlandse verzekeraar verwacht de transactie in het eerste kwartaal van 2020 af te ronden.