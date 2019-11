ABN Amro moet wietteler bankrekening geven

De bank had de rekening tot nu toe geweigerd. De teler valt volgens de bank onder een sector die een groot risico op witwassen kent. De bank had zich daarbij beroepen op haar contractsvrijheid.

De voorzieningenrechter heeft echter bepaald dat deze vrijheid niet altijd bestaat voor handelsbanken.

„Het hebben van een bankrekening is in onze tegenwoordige maatschappij immers noodzakelijk om in volle omvang aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Dit is op zich ook door AbnAmro erkend”, aldus de uitspraak.

De teler, die meedoet aan een gecontroleerde verkoop (Project C) kan volgens de rechter aannemelijk maken dat die met spoed een bankrekening nodig heeft.

Volgens de voorzieningenrechter is het niet aannemelijk dit projct niet waarschijnlijk strafbare feiten pleegt. „De doelstelling van het experiment is juist om illegale handel in cannabis terug te dringen door deze stof op legale wijze te produceren”, aldus de rechter.