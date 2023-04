Premium Het beste van De Telegraaf

Nog wel onvoldoende om koopkracht te herstellen Goed nieuws werknemers: lonen gaan in sneltreinvaart omhoog

Door Connie de Jonge

De lonen stijgen steeds harder, maar niet genoeg om de koopkracht te repareren. Ⓒ ANP

Amsterdam - Bij de cao-onderhandelingen worden steeds hogere loonstijgingen afgesproken. In het bedrijfsleven ging het in het eerste kwartaal van dit jaar om een gemiddelde toename van liefst 7,9%. Dat blijkt uit onderzoek naar nieuwe cao’s van het ministerie van Sociale Zaken. In de eerste drie maanden van vorig jaar kregen werknemers in de marktsector er gemiddeld 3,4% bij.