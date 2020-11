Meer vacatures in zorg en onderwijs

De grootste toename in vacatures lag in de zorg. Daar nam het aantal vacatures toe met een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

’Noodgedwongen’

„De zorg is noodgedwongen aan het opschalen”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. „Nieuwe mensen zijn nodig, ondanks dat de besmettingen nu teruglopen en er hoop is op de komst van een vaccin.”

De meeste vraag is er naar verzorgenden in de individuele gezondheidszorg. Als verzorgende IG werk je in onder meer de verpleging, kraamzorg, of thuiszorg.

In het onderwijs is het aantal vacatures met tien procentpunt gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. „Zowel het onderwijs als de kinderopvang blijft open, ook in de tweede golf, en dus is er capaciteit nodig”, legt Vissers uit. „Leraren zitten nu al thuis bij een lichte verkoudheid. Dat heeft zijn weerslag op de toch al beperkte pool van invalkrachten in het onderwijs.”

Horeca

Het aantal vacatures in de horeca blijft afnemen. Het aantal vacatures in de sector is 60% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In september van dit jaar waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 400.000 werklozen in Nederland. Elke maand publiceert vacaturesite Indeed een analyse van beschikbare vacatures.