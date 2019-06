Oud-topman Barclays vrijgesproken van fraude

Londen - De voormalige topman van de grote Britse bank Barclays is vrijgesproken van verdenking van fraude door een rechtbank in Londen. John Varley werd in 2017 aangeklaagd voor fraude rond een financieringsdeal die Barclays in 2008 sloot met investeerders in het Midden-Oosten, met name het Qatarese staatsinvesteringsfonds.