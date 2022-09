Hoofdverdachte witwaszaak waarin ook Jumbo-baas verdachte is langer vast

De Fiod doorzocht onlangs het huis van de hoofdverdachte in de witwaszaak. Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN (ANP) - De 58-jarige hoofdverdachte in de fraudezaak waarin Jumbo-topman Frits van Eerd ook verdachte is, blijft zestig dagen langer vastzitten. De man uit Aa en Hunze zit nog in beperkingen en mag dus alleen met zijn advocaat contact hebben, meldt het OM woensdag.