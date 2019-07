'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Uitzendreus Randstad kampt met uitdagende marktomstandigheden in Europa en zag de omzet en winst dalen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf voorziet tevens dat de negatieve trend in het derde kwartaal verder doorzet. Onder meer in Duitsland, Nederland en België was sprake van een afzwakkende markt. In andere delen van de wereld was wel sprake van sterke groei.

Basic-Fit wist de omzet in de eerste jaarhelft flink op te voeren. De onderneming kreeg er 53 nieuwe sportscholen bij, waardoor het aantal vestigingen groeide tot 682 stuks. Topman Rene Moos sprak van een memorabel halfjaar waarin Basic-Fit voor het eerst de grens van 2 miljoen abonnees bereikte.

Bankensector

De Europese bankensector staat in de schijnwerpers na resultaten van de Zwitserse bank UBS en de Spaanse bank Santander. Ook gaat de aandacht uit naar de Europese toeleveranciers van Apple. De Amerikaanse iPhone-maker is volgens persbureau Bloomberg in vergevorderde gesprekken met Intel om de tak van de chipgigant over te nemen die draadloze modemchips maakt. De deal zou deze week al rond kunnen komen en zou een waarde hebben van ongeveer 1 miljard dollar.

In Frankfurt is de blik gericht op Continental. De toeleverancier aan de auto-industrie heeft zijn verwachtingen voor dit jaar verlaagd. De Duitse maker van onder meer banden en remsystemen zegt last te hebben van onvoorziene wijzigingen in de vraag van klanten naar bepaalde producten. Ook houdt het bedrijf last van verminderde vraag door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Verder liet Daimler weten dat Beijing Automotive Group (BAIC) een belang van 5 procent in het bedrijf heeft genomen.

Beurzen

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX-index klom 0,7 procent tot 576,00 punten en de MidKap steeg 1,1 procent tot 818,80 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 27.171,90 punten. De brede S&P 500-index won 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1191 dollar waard, tegen 1,1217 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 56,34 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 63,45 dollar per vat.