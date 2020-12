Fitbit mag van Brussel meelopen met Google

Google kondigde eind vorig jaar aan Fitbit over te willen nemen voor 2,1 miljard dollar. Dat Amerikaanse bedrijf maakt onder meer fitnesstrackers en smartwatches waarmee niet alleen tijden van hardlooprondjes worden bijgehouden, maar bijvoorbeeld ook de hartslag.

Eerder dit jaar stelde de Europese Commissie nog een diepgaand onderzoek in naar de overnameplannen van Google. De mededingingswaakhond in Brussel was bezorgd dat de transactie de al dominante positie van het Amerikaanse techconcern op de onlineadvertentiemarkt zou versterken door de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens die Fitbit kan leveren.

Toezeggingen

Om de zorgen te ondervangen heeft Google een hele lijst aan toezeggingen moeten doen. Zo mag de door Fitbit vergaarde data niet zomaar ingezet worden voor bijvoorbeeld advertenties. Ook moet Google de Fitbit-gegevens opslaan in een aparte 'datasilo', zodat de data niet per ongeluk vermengd raakt met andere gegevens.

Verder heeft Brussel voor in ieder geval de komende tien jaar eisen gesteld ten aanzien van Googles mobiele besturingssysteem Android. Google moet er voor waken dat andere aanbieders van zogeheten wearables hun fitnesstrackers straks ook nog kunnen verbinden met smartphones, en dat ze niet opeens door Google op achterstand gezet worden.

De Europese Commissie houdt Google al langer scherp in de gaten. Onder leiding van EU-commissaris Margrethe Vestager legde de Europese waakhond het concern eerder al drie boetes op voor marktverstorend gedrag bij het mobiele besturingssysteem Android, resultaten van Google Shopping en advertentiedienst AdSense.