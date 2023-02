Winkelgigant Unibail-Rodamco weg van Damrak

Als reden noemt Unibail het feit dat er in Amsterdam nog maar weinig in de aandelen wordt gehandeld. Ook wil het concern zijn „structuur versimpelen”. Eind april zou de verhuizing voltooid moeten zijn, liet het bedrijf donderdag weten bij de presentatie van prima jaarcijfers.

Bekijk ook: Onrust onder winkeliers in Westfield The Mall of the Netherlands

In 2007 ontstond vastgoedreus Unibail-Rodamco na de overname door het Franse Unibail van het Rotterdamse vastgoedfonds Rodamco Europa. In 2018 werd de naam Westfield erbij geplakt, na de overname van deze branchegenoot met 33 Amerikaanse en twee Britse winkelcentra. Hierdoor ontstond een trans-Atlantisch imperium met 102 winkelcentra, met een totale vastgoedwaarde van zo’n €62 miljard.

Uitverkoop

De overname mislukte faliekant en daarbovenop kwam de coronacrisis. Een bankroet kwam akelig dichtbij. Onder nieuw management werd een grote uitverkoop gestart om de eigen financiën weer op orde te krijgen. Zo moeten de aangekochte Amerikaanse winkelcentra er weer uit. Over 2022 wordt ook geen dividend uitgekeerd aan aandeelhouders, hoewel juist die jaarlijkse inkomstenstroom zo aantrekkelijk was aan deze belegging.

Bekijk ook: Unibail zegt VS vaarwel na totaal mislukte overname winkelcentra

Unibail telt inmiddels nog ’maar’ 78 winkelcentra in 12 landen, die voor €52 miljard in de boeken staan. In Nederland opende het in coronatijd de hypermoderne Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, die een investering van zo’n €600 miljoen vergde.

Op het ogenblik gaan de zaken voor Unibail stukken beter, blijkt ook uit de jaarcijfers. De verkopen van winkeliers die panden van het vastgoedfonds huren, zijn weer terug op het niveau van voor de crisis, net als de huurinkomsten van Unibail.

De totale huurinkomsten stegen vorig jaar met 29% tot ruim €2,2 miljard. Het overgrote deel daarvan komt uit winkelcentra, maar Unibail is ook actief met kantoren en congressen en tentoonstellingen. De nettowinst klom met een derde tot meer dan €1,3 miljard.

Leegstand

De leegstand bij de winkelcentra lag in 2022 gemiddeld op 6,5%, tegen 7 procent een jaar eerder. Medio 2021 was er nog een leegstand van bijna 9% omdat veel winkeliers vanwege de pandemie hun zaken hadden gesloten. Maar door het herstel van de crisis worden dus weer meer winkels geopend. In een toelichting spreekt topman Jean-Marie Tritant van een jaar met ’uitstekende’ financiële resultaten. Volgens hem is elke impact van de coronacrisis nu achter de rug.

De veel kleinere Nederlandse branchegenoot Wereldhave, die ook winkelcentra exploiteert, meldde eveneens dat de verkopen van zijn huurders zijn hersteld van de pandemie. Verder is de leegstand in de Nederlandse winkelcentra volgens Wereldhave gedaald naar het laagste niveau sinds 2014.