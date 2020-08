Zonnige meevaller voor eigenaren zonnepanelen

Dat meldt energiebedrijf Essent op basis van berekeningen.

Bekijk ook: Panelen lopen als een zonnetje

Van januari tot en met juli steeg de opbrengst van de panelen met ruim 20% in vergelijking met dezelfde periode van het langjarig gemiddelde en 11% ten opzichte van het gemiddelde van de laatste vier jaar.

Meer zonuren

De maanden maart, april en mei profiteerden van gemiddeld bijna de helft meer zonuren. Het aantal zonuren in april was zelfs bijna 60% hoger dan normaal. De maand mei genereert de laatste vier jaar structureel meer zonuren en wordt daardoor steeds belangrijker voor de opbrengst van zonnepanelen, aldus Essent.

Vanaf 2016 leveren zonnepanelen steeds meer op, van gemiddeld €526 naar €589 per jaar. Volgens de voorlopige berekeningen moeten zonnepaneelbezitters dit jaar gemiddeld zo’n €604 besparen op de jaarlijkse energierekening. Alleen in 2018 was dat meer, met €630.