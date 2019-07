Golf aan claims door vreugdevuur Scheveningen

Dat blijkt uit een analyse van het Verbond van Verzekeraars, waarbij gekeken is naar het aantal claims op 1 en 2 januari van 2019. In de periode van 2015 tot en met 2018 waren er gemiddeld 45 schadeclaims na de nieuwjaarsnacht in de betreffende Scheveningse postcodegebieden.

Er is niet uitgesplitst in hoeveel gevallen het om brandschade ging, maar de ervaring leert dat verreweg het grootste deel dat wel was. Een woordvoerder kan nog niets zeggen over het totale schadebedrag.

Onderzoek

Op dit moment doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog onderzoek naar de vonkenregen, die ontstond na ontbranding van de twee verschrikkelijke hoge palletstapels die jaarlijks worden opgebouwd op het strand door Scheveningers en Duindorpers.

Vanuit verzekeraars werd toen gelijk al aangegeven dat ze bij ’gedekte schade’ zouden uitkeren. Dat gold voor lang niet alle schades, bijvoorbeeld fietsen en tuinmeubilair zijn meestal niet verzekerd.