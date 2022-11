Woningstarter optimistisch, maar ’hoge rente en energienota hindernis’

Uit het onderzoek blijkt dat dertigers het meest optimistisch zijn over hun toekomstige slagingskansen op de woningmarkt (26%). Van alle twintigers verwacht 22% binnen een jaar hun eerste huis te kopen. „Door berichten over prijsdalingen, afnemende belangstelling en het groeiend aantal huizen dat te koop staat, neemt het enthousiasme van starters om een huis te kopen snel toe. In de praktijk zorgen hoge rentestanden, inflatie en gestegen energiekosten er helaas voor dat veel starters nog altijd geen huis kunnen kopen”, zegt Hergen Dutrieux, medeoprichter van Viisi Hypotheken.

Weinig bezichtigingen

Ondanks de stijging van het vertrouwen onder starters zegt slechts 16% van alle ondervraagden in het afgelopen kwartaal een koopwoning te hebben bezichtigd. Meer jonge starters (18%) bekeken huizen dan oudere starters (14%). Ook het percentage ondervraagden dat uiteindelijk een bod heeft uitgebracht, lag onder twintigers iets hoger (10%) dan onder dertigers (8%).

„Een duidelijke indicatie dat starters het liefst nog even de kat uit de boom kijken en op korte termijn waarschijnlijk niet tot koop overgaan. Het groeiend optimisme lijkt zich vooralsnog vooral te richten op de middellange termijn”, zegt Dutrieux. „Dit zie je ook terug in de meest recente cijfers van het Hypotheken Data Netwerk. Niet alleen werden er de afgelopen maanden fors minder huizen verkocht, ook starters waren voorzichtiger dan voorheen. Met zoveel onrust en onzekerheid in de markt geef ik ze geen ongelijk.”