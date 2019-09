'Olieprijs in focus op Damrak'

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door vermoedelijk meerdere drones getroffen. Daarmee werd ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toestemming gegeven om olie van de strategische reserve van het land te gebruiken.

De aanvallen op de Saudische olievelden zorgen ook voor toenemende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De aanval werd opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zit Iran, dat de Houthi-rebellen steunt, achter de aanval. Volgens Teheran zijn de beschuldigingen "onzin".

Brentolie

De Europese olie- en gasbedrijven staan in de schijnwerpers door de forse stijging van de olieprijzen. Brentolie kostte 10,4 procent meer op 66,45 dollar per vat. Brent werd eerder tijdens de Aziatische handel in Singapore maar liefst 19 procent duurder op 71,95 dollar per vat. Dat was de sterkste prijsstijging sinds het Brent-contract in 1988 werd gelanceerd. Een vat Amerikaanse olie steeg 8,7 procent tot 59,63 dollar.

Het aandeel ASR zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. JPMorgan verhoogde het advies voor de verzekeraar. Jefferies startte daarnaast het volgen van Prosus, de dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse techbedrijf Naspers die vorige week naar de Amsterdamse beurs ging, met een underperform-advies.

ALtice

Kabel- en telecomconcern Altice Europe heeft 2,55 miljard euro opgehaald met de uitgifte van obligaties voor dochterbedrijf Altice France. Het geld wordt gebruikt voor het aflossen van bestaande leningen, tegen lagere rentes.

Ares Genetics, een dochteronderneming van Curetis, gaat met een niet nader genoemde partij samenwerken om diagnostische oplossingen te ontwikkelen voor tests voor infectieziekten, gebaseerd op de NGS-technologie. Financiële details zijn niet verstrekt.

Koersen

Technologiebedrijf CM.com kondigde aan naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het bedrijf dat nu nog in handen is van oprichters Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers wil dat de notering in de "komende weken" een feit wordt. Met de beursgang wil CM.com ongeveer 100 miljoen euro ophalen met nieuwe aandelen.

De euro noteerde maandagochtend op 1,1074 dollar, tegen 1,1075 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.