Albert Heijn zet deur open naar meer vaste banen in distributiecentra

Het gaat weliswaar om slechts dertig banen, maar vakbonden CNV en FNV noemen de afspraken die ze overeenkwamen bij cao-onderhandelingen een stap in de juiste richting. De afgelopen tien jaar heeft Albert Heijn volgens de bonden geen nieuwe vaste banen gecreëerd.

De ongeveer 5000 werknemers van de vijf distributiecentra van Albert Heijn krijgen er tot half april 2023 ook in twee stappen loon bij, in totaal 5,75 procent. Ook werden er afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken en een verlengde baangarantie.

CNV laat weten niet ontevreden te zijn met het bereikte resultaat. Die bond legt de afspraken neutraal voor aan de leden, laat onderhandelaar Soraya Faez weten. FNV is iets opgewekter. Bondsbestuurder Özcan Colak stelt tevreden te zijn met het resultaat. Ook bij FNV mogen de leden nog stemmen over de nieuwe cao-afspraken.