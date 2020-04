Vakbonden: loonoffer als ultieme reddingsboei

Dat staat in een brief van De Stichting van de Arbeid, die bedoeld is voor het overleg tussen werknemers en werkgevers in verschillende sectoren. In de stichting zitten werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland en de vakbonden FNV, CNV en VCP.

Noodpakket

De stichting verwacht dat het noodpakket voor de economie voor veel bedrijven voldoende is om werkgelegenheid te behouden. Toch zal het niet voor elke sector, bedrijf of branche genoeg zijn. Dan kan nog gekeken worden naar uitstel van betalingen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, gemeenten, banken en pensioenuitvoerders en uitstel betaling van premies aan sociale fondsen. Als dat geen uitkomst beidt, komen de arbeidsvoorwaarden in beeld.

„De Stichting kan zich voorstellen dat als sluitstuk aanvullend wordt gesproken over arbeidsvoorwaarden indien de bedrijfseconomische en financiële situatie hiertoe noodzaken”, zo staat in de brief.

Er wordt dan ook opgeroepen om per branche of geval om tafel te gaan om extra afspraken te maken. „Het komt nu aan op maatwerk in sectoren en bedrijven om zo veel mogelijk werk en bedrijvigheid te behouden. Werkgevers en werknemers zijn aan zet om elkaar te steunen in deze periode en te bepalen hoe om te gaan met de huidige situatie. In de komende weken en maanden zullen cao-partijen in de verschillende sectoren met elkaar spreken en tot nadere afspraken komen.”

Flexwerkers

Werkgevers en vakbonden benadrukken verder dat de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook is bedoeld voor alle bedrijven, ook uitzend- en payrollbedrijven. De werkgevers en vakbonden noemen het ’essentieel’ dat de NOW er ook is voor mensen met een tijdelijk contract of in hun proeftijd.

„Werknemers met een oproep-, nuluren- en min-maxcontract kunnen worden doorbetaald op een manier die recht doet aan hun urenomvang van voor de crisis. Ondernemers wordt verzocht daaraan zoveel als mogelijk gehoor te geven.”

Bedrijven worden gevraagd zoveel mogelijk door te werken waar kan. Ook voor werknemers die noodgedwongen thuis zitten kan een oplossing gezocht worden. „Afspraken kunnen aan de orde zijn waar het gaat over een andere werkwijze, andere roosters, andere takenpakketten, andere werkplekken en dergelijke. In goed overleg moet gekeken worden welke werkzaamheden de betreffende werknemers kunnen doen.”

Garantiebaan

In de brief wordt ook gewezen op mensen met een arbeidsbeperking die werken op basis van een tijdelijke garantiebaan of proefplaatsing. „Zij hebben veelal zowel een kwetsbare gezondheid als een kwetsbare financiële positie en zouden daarom in dienst moeten worden gehouden of genomen met de bijbehorende ondersteuning.”

Eerder bleek al dat vakbond FNV in het uiterste geval bereid is de uitbetaling van het vakantiegeld op te schorten bij bedrijven die niet genoeg hebben aan de noodsteun van het kabinet. Onder meer horeca en detailhandel hebben de bonden hierom gevraagd.