Facebook moet nepadvertenties met John de Mol weren

De rechter oordeelt dat Facebook binnen vijf dagen na de uitspraak alle ongewenste advertenties verwijdert waarin De Mol voorkomt. Gebeurt dat niet, dan volgt een dwangsom van 10.000 euro per dag, met een maximum van 100.000 euro.

De Talpa-oprichter stapte naar de rechter omdat hij een einde wilde maken aan valse advertenties op Facebook met zijn naam en foto. Hij is niet de enige gedupeerde. In een verklaring hebben onder anderen Jort Kelder, Eva Jinek, Humberto Tan en Marco Borsato zich achter hem geschaard.

In een reactie laat De Mol weten blij te zijn met de uitspraak van de rechter. „Ik mag hopen dat deze uitspraak voor Facebook aanleiding is om zo snel mogelijk maatregelen te nemen, waardoor onschuldige mensen niet meer met de nep-bitcoinadvertenties kunnen worden opgelicht. Ik hoop bovendien dat niet alleen ik, maar ook alle andere bekende Nederlanders die zijn misbruikt voor deze nepadvertenties profijt gaan hebben van deze uitspraak en de opgedane kennis. Mijn juridisch adviseurs en ik zullen nauwlettend volgen of Facebook nu ook daadwerkelijk snel maatregelen neemt tegen dit bedrog.”