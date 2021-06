Financieel

Eigenaar blokkeerschip Suezkanaal doet nieuw compensatiebod

De Japanse eigenaar van het containerschip Ever Given dat in maart een tijdlang het Suezkanaal blokkeerde, heeft een nieuw compensatievoorstel gedaan aan kanaalautoriteit SCA. Eerder was al $150 miljoen geboden, maar dat vond SCA onvoldoende.