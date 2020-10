Van diplomaat naar adviseur

Hij heeft een huis in Den Haag gevonden. Hij gaat na zijn pensionering aan de slag als adviseur van de Italiaanse Kamer van Koophandel in Nederland.

Voor de horecalockdown werd hij uitgezwaaid door de leden van de netwerkgroep van Italiaanse professionals in ons land die in 2009 werd opgericht door Vincenzo Toscani. De club heeft momenteel bijna 2000 leden. Het diner had plaats in het nieuwe Italiaanse restaurant Trattoria Graziella van Hotel De L’Europe in Amsterdam.