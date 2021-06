Sociale media grootste gevaar voor seksuele uitbuiting van kinderen

Arjan Erkel (l.), Froukje de Both (m.) en Evelien Hölsker (r.) van Free a Girl met veilingmeester Junior Zegger, uit hun comité van aanbeveling. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

Terwijl het goede doel vaak draait om gezelligheid, was daar dit keer geen sprake van in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. ,,Dit is omdat we elkaar weer moeten spreken na de coronatijd”, zei Evelien Hölsker, directeur van Free a Girl, praktisch over de kleine bijeenkomst van sponsoren en bestuur. Haar organisatie richt zich op seksuele uitbuiting van kinderen. Niks champagne, deze middag. Een zakelijke kop koffie in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky.