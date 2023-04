Rijkste man Bernard Arnault beleeft mijlpaal: vermogen boven $200 miljard

Arnault is pas de derde mens die deze grens doorbreekt. Alleen voormalig Amazon-baas Jeff Bezos en Tesla-topman Elon Musk gingen hem voor. Hun vermogen is echter weer geslonken.

LVMH

Door een koersstijging van luxeconcern LVMH, waar Arnault de oprichter van is, kwam zijn vermogen op meer dan 201 miljard dollar uit. Nummer twee Musk zag zijn vermogen dinsdag juist wat afnemen en was zo'n 25 miljard dollar minder waard dan Arnault. Bezos volgt op een kleine 50 miljard dollar daarachter en is de nummer drie op de lijst.