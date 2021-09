Directeur Schevernels stapt op na onenigheid bij woningsite Funda

Schevernels kwam in juli 2018 in dienst bij de huizenmarktplaats Funda. Het vertrek volgt op onenigheid over de recente aankondiging van de makelaarsvereniging NVM om de site niet te willen verkopen.

Marc Renne, voorzitter van de raad van commissarissen, zegt het aangekondigde vertrek ’te betreuren’. Onder Schevernels steeg de winst tot begin dit jaar met 50%, maar intern was er een langlopend conflict met de grootaandeelhouder NVM, die 70% van de aandelen bezit.

Vorig jaar hekelden rond 250 makelaars, verenigd onder de naam FundaBelang, bij de Ondernemingskamer het ’wanbeleid’ bij de NVM. De makelaarsvereniging zou te veel op zichzelf gericht zijn en het belang van zijn succesvolle site uit het oog verliezen. Zij vreesden dat Funda zonder ingrepen zijn concurrentiepositie zou verliezen.

’Pijn’

Schevernels zegt met ’pijn in het hart’ te vertrekken. „De langlopende discussies op aandeelhoudersniveau remmen echter de executie van onze strategie, waardoor we dit niet kunnen uitvoeren op de manier waar ik in geloof”, meldt hij.

De raad van commissarissen erkent in de verklaring dat er „veel spanning en onduidelijkheid” is tussen Funda en ’het belang’ van de aandeelhouders.

Schevernels studeerde economie in Rotterdam en begon daarna bij uitzender Randstad, werkte bij De Telegraaf en was betrokken bij de management buy-out van VNU Media, later verkocht aan DPG Media.

Hij maakte vervolgens als investeerder naam onder meer met Layar, een augmented reality-bedrijf en app-bouwer die gebruikers digitale beelden op smartphonefoto’s liet plakken.

Investeerder

Dat bedrijf verkocht hij in 2014 aan zijn concurrent Blippar uit de VS. Een deel van wat Schevernels met de verkoop van Layar verdiende stak hij in een tiental start-ups.

Tot zijn komst bij huizenmarktplaats Funda begeleidde hij teams van enkele techbedrijven. Over de lessen bij de bedrijven en zijn investeringen schreef hij het boek Suits & Hoodies.

„Mijn ervaring is dat je als bedrijf jouw brug naar die grote vernieuwing zélf moet bouwen”, zei hij in 2016 in een interview met De Telegraaf. „Zet daar alles op in. Schep voor jezelf de financiële ruimte om die stap te maken. Ook voor corporates is het: alles of niets.”

Er is nog geen opvolger bekend, meldt Funda maandag. De commissarissen zeggen de opvolger ’in overleg’ met de aandeelhouders te zoeken.