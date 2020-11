Column: red mislukt klimaatbeleid met technologie

Daarnaast nam de Tweede Kamer deze week een motie aan die een bom legt onder het omstreden klimaatplan om 1,7 miljoen huizen van het aardgas af te halen. Doordat de Kamer een overheidsgarantie eist dat de woonlasten voor de bewoners bij dit plan gelijk blijven, kan ’gasvrij’ de prullenbak in. Deze eis is onbetaalbaar. Een politieke meerderheid vindt ook dat het kabinet moet stoppen met dure subsidies voor elektrische stekkerauto’s.

Ook het Onderzoeksinstituut TNO waarschuwde voor de negatieve gevolgen van het klimaatbeleid. Door de oplopende energielasten kunnen straks 650.000 huishoudens hun energierekening niet meer betalen. Ruim 60% van de energiekosten bestaat uit energiebelastingen. De boodschap van het Nederlandse bedrijfsleven is eveneens duidelijk; de forse klimaatlasten waarmee ze te maken krijgen lijdt tot een aanzienlijk verlies aan banen.

Geen geld voor klimaat

Recent heeft een ambtelijke begrotingscommissie berekend dat het nieuwe kabinet, mede gezien de lage groei en de tekorten, geen geld heeft voor extra overheidsuitgaven. Ook niet voor de jaarlijkse klimaatuitgaven van circa 3 miljard euro. Deze zijn alleen mogelijk als er op andere uitgaven wordt bezuinigd. De kans is groot dat de nieuwe coalitie na de verkiezingen kiest voor uitgaven voor het scheppen van banen in plaats van het klimaat. Andere Europese landen hebben deze keuze al gemaakt.

Het oorspronkelijke enthousiasme bij de coalitie over het ambitieuze klimaatbeleid is volledig verdwenen. Dit heeft niet alleen te maken met de coronacrisis maar vooral met de problemen rond de klimaatplannen en het feit dat ze nauwelijks bijdragen aan een reductie van de uitstoot en een gezondere leefomgeving. Uit peilingen blijkt bovendien dat een ruime meerderheid van de burgers niet bereid is om extra geld voor het klimaat uit te geven. Niettemin neemt de urgentie om de opwarming aan te pakken alleen maar toe.

Opwarming

Overal in de wereld zien we dramatische gevolgen: extreme weertypes, overstromingen, droogte, afname landbouwproductie, economische schades enz. Om deze gevolgen in te dammen sloten 195 landen plus de Europese Unie (EU) in 2015 een historisch akkoord in Parijs om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen. Deze gassen worden verantwoordelijk gehouden voor de opwarming van de aarde.

De ondertekenaars van het akkoord moeten maatregelen nemen waarmee de opwarming van de Aarde aan het einde van deze eeuw ruim onder de 2 graden blijft. Ze mogen zelf bepalen welke klimaatmaatregelen ze nemen.

Klimaatbeleid

De kern van het klimaatbeleid bestaat in de meeste landen, waaronder Nederland, uit een traditionele aanpak die vooral bestaat uit hogere milieu- en klimaatheffingen op burgers en bedrijven en klimaatregels om zo de uitstoot van CO2 af te remmen. Dit beleid leidt tot forse lastenverhogingen en burgers en bedrijven die daartegen volop protesteren. Een bekend voorbeeld zijn de zogenoemde ’gele hesjes’ die de Franse regering dwongen om de klimaatlasten terug te draaien. Ook in andere Europese landen is de politiek gezwicht voor de maatschappelijk druk om deze lasten terugschroeven. Door de coronacrisis is deze druk verder toegenomen en staat bij steeds meer regeringen lastenverlichting op de voorgrond.

Wereldwijd hebben economen bij het klimaatbeleid terecht gepleit voor een lastenverschuiving in plaats van een lastenverhoging. De opbrengst van CO2-belastingen en milieubelastingen die de uitstoot afremmen, zou om die reden teruggesluisd moeten worden naar burgers en bedrijven. Dat had tot minder protesten geleid.

Techbeleid en klimaatneutraliteit

Recente studies wijzen uit dat met het huidige ’ouderwetse’ klimaatbeleid de wereld afkoerst op een opwarming die kan oplopen tot 4 graden. Steeds meer landen komen tot de conclusie dat hogere klimaatlasten geen effectieve bijdrage leveren aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Deze verhoogde lastendruk heeft bovendien veel nadelen, zoals een lagere economische groei, een verlies aan banen en minder koopkracht voor mensen. Het ’beste’ klimaatbeleid omvat lastenverschuivingen, maar vooral een versnelde digitalisering van productie- en bedrijfsprocessen en slimme investeringen in innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, slimme sensoren, energiearme bedrijfsprocessen enz. Daarmee kan de energietransitie van fossiel naar CO2-vrije energiebronnen (duurzame energie zoals bijvoorbeeld zon, wind en kernenergie) worden versneld. Maar ook met het stimuleren van R&D op het vlak van klimaattechnologie.

Binnen het internationale bedrijfsleven is er nu al sprake van een techrevolutie die moet leiden tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Klimaatneutraliteit wordt een must en een centraal element in de nieuwste businessmodellen. Dit vergroeningsbeleid is niet het gevolg van bedrijfsbestuurders die klimaatvriendelijker worden, maar gewoon gebaseerd op harde bedrijfseconomische rekensommen. Deze tonen aan dat klimaatneutraliteit voor bedrijven leidt tot een sterkere internationale concurrentiekracht waarbij achterblijvers tot de verliezers gaan behoren.

Groene impulsen

Bedrijven die met de inzet van digitaliseringen en innovatieve klimaattech vooroplopen, behoren bovendien tot de koplopers op techbeleid en behalen mooie rendementen. Ze krijgen bovendien extra impulsen door vier internationale ontwikkelingen. In de eerste plaats door het klimaatplan van de EU, de zogenoemde Europese Green Deal. De tweede impuls is afkomstig van Joe Biden, de voorspelde nieuwe Amerikaanse president die heeft aangekondigd dat de VS weer toetreedt tot het mondiale Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast heeft de Chinese president Xi Jinping recent kenbaar gemaakt dat door miljarden investeringen in de energietransitie, China in 2060 energieneutraal zal zijn. Eind oktober 2020 deed de nieuwe Japanse premier Suga de toezegging dat zijn land in 2050 CO2-neutraal zal zijn.

Lessen voor Nederland

Stop met het huidige desastreuze klimaatbeleid en ga samen met het bedrijfsleven investeren in digitalisering en innovatieve technologieën. De internationale praktijk laat nu al zien dat met deze aanpak de CO2-uitstoot het snelst kan worden verminderd en de energietransitie versneld. Maak voor het financieren van deze investeringen gebruik van de 20 miljard euro uit het Wopke-Wiebes-fonds. De voordelen spreken voor zich: we halen de klimaatdoelstellingen, we moderniseren tegelijk onze toekomstige economie en scheppen banen.

Willem Vermeend is internetondernemer en deeltijd hoogleraar economie aan de Open Universiteit. Hij was staatssecretaris en minister. Rick van der Ploeg is econoom en oud-staatssecretaris, momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Oxford en de VU. Reageren? Mail naar [email protected].