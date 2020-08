James Murdoch met ruzie weg bij media-imperium News Corp.

In een brief aan het bedrijf in New York, dat onder andere de zakenkrant Wall Street Journal uitgeeft, laat de jongste zoon (47) van Murdoch er geen onduidelijkheid over bestaan wat de reden was. „Mijn ontslag is het gevolg van onenigheid over bepaalde redactionele inhoud die is gepubliceerd door het bedrijf en over strategische beslissingen.”

Murdoch hekelde eerder de toon op de redactionle pagina’s en de keuzes opiniepagina van de Wall Street Journal.

Al langer bestond er onenigheid tussen James en zijn vader over die koers. De vrouw van James Murdoch, die acief de Democratische presidentskandidaat Joe Biden steunt, geldt als een bevlogen klimaatactiviste.

Met het vertrek van James ligt de weg open voor de oudere zoon Lachlan om Rupert Murdoch op te volgen in het media-imperium. Hij heeft al aangegeven zich volledig in de conservatieve koers van het concern te kunnen vinden.

Vader Murdoch bedankte in een reactie zijn zoon voor al het werk afgelopen jaren, hij wenste hem succes met zijn toekomstige carrière.