Sparen levert weer wat op: meer dan 2% bij Nederlandse bank

Daarmee heeft de bank momenteel het hoogste rentetarief op een spaarrekening waaraan geen kosten zijn verbonden. Beleggingsplatform Scalable Capital, dat onder het Duitse depositogarantiestelsel valt, biedt momenteel 2,30% rente op spaargeld, maar daar moeten klanten ook een broker account afsluiten voor €4,99 per maand, blijkt uit een overzicht van vergelijker Geld.nl.

Hoogste rentes

Alleen voor spaarders die meer dan €21.000 wegzetten, is dit aanbod echt aantrekkelijker dan de spaarrente bij Bunq. Momenteel bieden ook beleggingsplatform Trade Republic (Duits stelsel) tot de eerste €50.000 spaargeld en ook het Spaanse Openbank als tijdelijke actie voor de eerste 6 maanden 2% spaarrente. Bij Openbank wordt dit na zes maanden weer 1,5%.

De renteverhoging van Bunq past in de lijn met het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Die verhoogde in februari het belangrijkste rentetarief, de depositorente, naar 2,50%. Door de hogere rente die Bunq Biedt, trekt de jonge online bank steeds meer spaarders aan. In december 2022 beheerde de bank €1,7 miljard, op dit moment is dat €2,3 miljard.

Betaalde abonnementen

Dit jaar boekte de bank ook voor het eerst winst: €2,3 miljoen. Dat komt vooral door extra inkomsten uit abonnementen. Sparen is in principe wel gratis, maar nieuwe klanten die alleen maar willen sparen moeten goed opletten dat zij het juiste abonnement, ’Easy Savings’, hebben. De bank geeft alle nieuwe klanten een maand gratis het dure ’Easy Green’ abonnement voor €17,99 per maand. Dat moet je dus actief omzetten, wil je er de tweede maand niet voor betalen.